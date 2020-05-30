Рецепт: классическое картофельное пюре

OBOZREVATELпродолжает знакомить с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных овощей, фруктов и ягод.

Сегодня la repubblica предлагает разобраться, как готовится классическое картофельное пюре. Кстати, картофельное пюре – это гарнир, рожденный во Франции и распространенный по всей Европе. Идеально подходит для гуляша, а также различных блюд на основе тушеного мяса. Классический рецепт включает в себя очень мало ингредиентов. Конечно, картофель, а также молоко и масло, которые придают блюду кремообразность и вкус. Секрет идеального вкуса заключается в выборе правильного картофеля, который должен содержать как можно больше крахмала.

Ингредиенты

для 4 человек

1 кг картофеля300 мл молока50 г сливочного масласоль

Приготовление

Картофельное пюре - это простой рецепт. Следуйте нашим советам и выбирайте качественные продукты.

Картофель необходимо сварить в мундире, а затем почистить в горячем состоянии. После этого его нужно размять специальным приспособлением для разминания картофеля. Важный нюанс: именно размять, а не размешивать, иначе консистенция будет липкой, и пюре разрушится.

В отдельную кастрюлю налейте молоко и дайте ему нагреться, не доводя до кипения. Затем снимите с огня и вылейте в емкость, где находится картофельное пюре. Ручным венчиком быстро взбейте, чтобы не было комочков. Затем смесь нужно приправить солью и быстро поставить на огонь. Приготовленное таким образом пюре нужно варить в течение пяти минут на среднем огне.

После этого добавьте масло, энергично помешивая, чтобы вкус блюда был более сливочным.

Другие простые рецепты вкусных блюд читайте здесь: Раскрыт секрет приготовления идеальной рыбы