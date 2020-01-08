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Рецепт, как приготовить самый вкусный завтрак за 5 минут

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Всегда есть способ приготовить вкусный питательный завтрак без траты большого количества продуктов, времени и усилий.

FoodOboz предлагает рецепт пятиминутного омлета в чашке.

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Рецепт простого, но очень вкусного десерта на праздник и каждый день

Отмечается, что для такого блюда нужно всего немного куриного мяса, молочных продуктов, овощей, специй и пару яиц.

Все составляющие нужно измельчить и утрамбовать в кружку в определенном порядке, после чего пару минут готовить в микроволновке, - итого, требуется всего пять минут для приготовления полезного и сытного завтрака.

Смотрите полный список, пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт омлета в чашке на завтрак по этой ссылке.

Рецепт, как приготовить самый вкусный завтрак за 5 минут

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт диетического завтрака из блинчиков за 15 минут.

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