Рецепт изысканного и нежного салата из тыквы

Хотя с приближением зимы трапезы становятся все более сытными и питательными, в них всегда должно оставаться место для салатов.

FoodOboz предлагает рецепт отличного салата из тыквы и Феты.

Отмечается, что это блюдо одновременно сытное и нежное, кислое и сладкое, к тому же, одним своим внешним видом вносит яркие нотки за обеденным столом и радует глаз.

Новости Рецепт поразительно вкусного блюда с тыквой и свеклой

Хотя для приготовления тыквенного салата с сыром нужно всего около 15-ти минут, чтобы он получился действительно вкусным, лучше следовать инструкциям.

Смотрите правильные пропорции продуктов и пошаговый рецепт салата с тыквой и Фетой по этой ссылке.

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