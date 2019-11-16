Рецепт изысканного и нежного салата из тыквы

Хотя с приближением зимы трапезы становятся все более сытными и питательными, в них всегда должно оставаться место для салатов.
FoodOboz предлагает рецепт отличного салата из тыквы и Феты.
Отмечается, что это блюдо одновременно сытное и нежное, кислое и сладкое, к тому же, одним своим внешним видом вносит яркие нотки за обеденным столом и радует глаз.
Хотя для приготовления тыквенного салата с сыром нужно всего около 15-ти минут, чтобы он получился действительно вкусным, лучше следовать инструкциям.
Смотрите правильные пропорции продуктов и пошаговый рецепт салата с тыквой и Фетой по этой ссылке.
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