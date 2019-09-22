Рецепт изысканно вкусного салата с курицей

С неизбежным похолоданием в семейном меню все больше обычных овощных салатов меняется на более сытные теплые салаты.

FoodOboz предлагает попробовать рецепт салата с курицей и болгарским перцем.

Отмечается, что в состав входит капуста, сладкий перец, кабачок, много зелени и полезных витаминных ингредиентов.

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Помимо прочего, используется также куриное мясо, грибы, кунжут, семена льна, - за счет них блюдо получается более сытным и вкусным, содержит больше белка и полезных жиров, остро необходимых организму в преддверии зимы.

Аппетитный, сочный теплый салат подойдет как на обычный прием пищи, так и для праздничного стола.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт теплого салата с курицей и перцем по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего салата из капусты с сухариками.

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