Рецепт изумительной солянки с картошкой

Предлагаем приготовить очень вкусную и сытную солянку с картофелем и копченой курицей.
Кроме колбасы и курицы при приготовлении обязательно следует добавить молочную вареную колбасу или сосиски, это добавит к вкусу супа особые нотки и является секретом приготовления вкусной солянки.
Читайте также: Рецепт восхитительного грузинского супа Харчо со свининой
Не забудьте про такие важные ингредиенты как оливки и лимон.
О том, как приготовить это блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Солянка с картошкой.
Солянка с картошкой
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram