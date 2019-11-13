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Рецепт изумительной солянки с картошкой

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Предлагаем приготовить очень вкусную и сытную солянку с картофелем и копченой курицей.

Кроме колбасы и курицы при приготовлении обязательно следует добавить молочную вареную колбасу или сосиски, это добавит к вкусу супа особые нотки и является секретом приготовления вкусной солянки.

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Не забудьте про такие важные ингредиенты как оливки и лимон.

О том, как приготовить это блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Солянка с картошкой.

Солянка с картошкой

Солянка с картошкой

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