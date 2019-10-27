Рецепт изумительного салата с грушей и хамоном

Всегда уместно баловать себя и своих близких оригинальными блюдами, в частности, салатами с грушей.

FoodOboz предлагает приготовить салат с грушей и хамоном.

Отметим, что это блюдо довольно необычное, но в то же время обладает потрясающим вкусом, презентабельно выглядит и может занять достойное место на праздничном столе.

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Для его приготовления, помимо груши и хамона, необходимо взять еще немного молочных продуктов, грецких орехов, зелени и специальной заправки.

Суммарно на готовку придется потратить не большее 20-ти минут времени.

Смотрите полный список продуктов и детальный рецепт салата с грушей и хамоном по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт другого очень вкусного салата с грушей под названием "Прошутто".

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