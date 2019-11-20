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Рецепт изумительного блюда из капусты, картошки и мяса

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Если вы хотите порадовать своих родных и близких очень вкусным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления тушеной капусты с картошкой и с мясом.

Не секрет, что во многих семьях любят готовить картофель с капустой, мы же предлагаем вам сготовить капусту с картофелем и с мясом.

Рецепт изумительного блюда из капусты, картошки и мяса

Помимо главных ингредиентов для приготовления блюда вам также понадобятся морковь, томатная паста и специи.

При правильном соблюдении всех алгоритмов вам удастся сготовить блюдо, которое станет идеальным по всем параметрам.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом приготовления изумительной тушеной капусты с мясом и картошкой по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали своим читателям, как приготовить очень вкусное блюдо с капустой.

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