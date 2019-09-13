Рецепт изумительно вкусного салата из цветной капусты

Начало осени является отличным временем, чтобы разнообразить свое меню интересными блюдами из цветной капусты, пока она очень вкусная и дешевая.

FoodOboz предлагает рецепт салата из цветной капусты по-корейски.

Многие привыкли есть корейские салаты из морковки, грибов, обычной или морской капусты, но есть масса других вариантов, ничуть не уступающих классическим.

Цветная капуста по-корейски сохраняет максимальное количество полезных веществ и микроэлементов, имеет мало калорий, и просто потрясающий вкус, особенно при приготовлении вместе с морковкой, сладким перцем и рядом специй.

Полный список продуктов, пошаговый рецепт с фото и секреты приготовления вкуснейшего корейского салата из цветной капусты смотрите по этой ссылке.

Если вам по душе корейские салаты, ранее FoodOboz публиковал хорошие рецепты, как приготовить:

Также вас может заинтересовать рецепт невероятно вкусных квашеных баклажанов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся