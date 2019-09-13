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Рецепт изумительно вкусного салата из цветной капусты

1.1т Читать материал на украинском

Начало осени является отличным временем, чтобы разнообразить свое меню интересными блюдами из цветной капусты, пока она очень вкусная и дешевая.

FoodOboz предлагает рецепт салата из цветной капусты по-корейски.

Многие привыкли есть корейские салаты из морковки, грибов, обычной или морской капусты, но есть масса других вариантов, ничуть не уступающих классическим.

Цветная капуста по-корейски сохраняет максимальное количество полезных веществ и микроэлементов, имеет мало калорий, и просто потрясающий вкус, особенно при приготовлении вместе с морковкой, сладким перцем и рядом специй.

Полный список продуктов, пошаговый рецепт с фото и секреты приготовления вкуснейшего корейского салата из цветной капусты смотрите по этой ссылке.

Рецепт изумительно вкусного салата из цветной капусты

Если вам по душе корейские салаты, ранее FoodOboz публиковал хорошие рецепты, как приготовить:

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