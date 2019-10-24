Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт изумительно вкусного блюда из цветной капусты

177 Читать материал на украинском

Идеальными для прохладной осени, сытными, вкусными, но одновременно с тем легкими и питательными являются овощные запеканки.

FoodOboz предлагает вам рецепт запеканки с цветной капустой.

Общеизвестный факт, что цветная капуста содержит в себе множество самых разных полезных витаминов, микроэлементов и белков при минимальной калорийности, что делает ее отличным выбором для всех, кто следит за своим весом.

Важно уметь и правильно готовить этот вид капусты, - можно запекать ее, обжаривать в панировке, варить.

Но одним из самых вкусных и полезных способов приготовления все же остается использование ее в запеканке.

Полный список ингредиентов, а также подробный рецепт приготовления запеканки с цветной капустой с фото можно посмотреть по этой ссылке.

Рецепт изумительно вкусного блюда из цветной капусты

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изумительно вкусного салата из цветной капусты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы