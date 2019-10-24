Рецепт изумительно вкусного блюда из цветной капусты

Идеальными для прохладной осени, сытными, вкусными, но одновременно с тем легкими и питательными являются овощные запеканки.

FoodOboz предлагает вам рецепт запеканки с цветной капустой.

Общеизвестный факт, что цветная капуста содержит в себе множество самых разных полезных витаминов, микроэлементов и белков при минимальной калорийности, что делает ее отличным выбором для всех, кто следит за своим весом.

Важно уметь и правильно готовить этот вид капусты, - можно запекать ее, обжаривать в панировке, варить.

Но одним из самых вкусных и полезных способов приготовления все же остается использование ее в запеканке.

Полный список ингредиентов, а также подробный рецепт приготовления запеканки с цветной капустой с фото можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изумительно вкусного салата из цветной капусты.

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