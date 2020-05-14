Рецепт из детства заиграл новыми красками: как превратить обычную кашу в шедевр

Елена Коваленко FoodOboz 08:00, 14.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facеbook поделилась диетолог Алена Юдина.

ШОКОЛАДНАЯ МАННАЯ КАША

Ингредиенты

  • молоко - 200 мл,

  • крупа манная семолина или цельнозерновая - 15 гр,

  • соль - щепотка,

  • шоколад не менее 80% - 10 гр,

  • банан (ягоды) - 100 гр,

  • орехи или семена - 10 гр.

Приготовление

Молоко довести до кипения. Постепенно высыпаем манную крупу, постоянно помешивая. Солим. Даём закипеть и убавляем огонь до минимума на 5 минут. Шоколад кладём в кашу и перемешиваем до однородной консистенции (а можно и не до однородной). Выкладываем банан, ягоды и орехи.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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