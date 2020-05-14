Рецепт из детства заиграл новыми красками: как превратить обычную кашу в шедевр

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в соцсети Facеbook поделилась диетолог Алена Юдина.
ШОКОЛАДНАЯ МАННАЯ КАША
Ингредиенты
молоко - 200 мл,
крупа манная семолина или цельнозерновая - 15 гр,
соль - щепотка,
шоколад не менее 80% - 10 гр,
банан (ягоды) - 100 гр,
орехи или семена - 10 гр.
Приготовление
Молоко довести до кипения. Постепенно высыпаем манную крупу, постоянно помешивая. Солим. Даём закипеть и убавляем огонь до минимума на 5 минут. Шоколад кладём в кашу и перемешиваем до однородной консистенции (а можно и не до однородной). Выкладываем банан, ягоды и орехи.
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