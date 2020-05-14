Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт из детства заиграл новыми красками: как превратить обычную кашу в шедевр

2.8т
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facеbook поделилась диетолог Алена Юдина.

Рецепт из детства заиграл новыми красками: как превратить обычную кашу в шедевр

ШОКОЛАДНАЯ МАННАЯ КАША

Ингредиенты

  • молоко - 200 мл,

  • крупа манная семолина или цельнозерновая - 15 гр,

  • соль - щепотка,

  • шоколад не менее 80% - 10 гр,

  • банан (ягоды) - 100 гр,

  • орехи или семена - 10 гр.

Приготовление

Молоко довести до кипения. Постепенно высыпаем манную крупу, постоянно помешивая. Солим. Даём закипеть и убавляем огонь до минимума на 5 минут. Шоколад кладём в кашу и перемешиваем до однородной консистенции (а можно и не до однородной). Выкладываем банан, ягоды и орехи.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz