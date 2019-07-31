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Рецепт интересного салата из восточной кухни, который вас приятно удивит

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Если вы хотите порадовать свою семью неожиданным блюдом, обязательно обратите внимание на невероятный салат Табуле.

Табуле является блюдом восточной кухни, родиной которого считают Ливан и Сирию. Главные ингредиенты салата – булгур и мелко порубленная зелень петрушки. Табуле обладает специфическим вкусом и потрясающим ароматом.

Рецепт интересного салата из восточной кухни, который вас приятно удивит

Особое внимание блюду нужно уделить тем, кто следит за своим здоровьем и весом – Табуле считается низкокалорийным салатом, который по-настоящему украсит ваш праздничный стол.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления салата Табуле по следующей ссылке.

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