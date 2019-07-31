Рецепт интересного салата из восточной кухни, который вас приятно удивит

Если вы хотите порадовать свою семью неожиданным блюдом, обязательно обратите внимание на невероятный салат Табуле.
Табуле является блюдом восточной кухни, родиной которого считают Ливан и Сирию. Главные ингредиенты салата – булгур и мелко порубленная зелень петрушки. Табуле обладает специфическим вкусом и потрясающим ароматом.
Особое внимание блюду нужно уделить тем, кто следит за своим здоровьем и весом – Табуле считается низкокалорийным салатом, который по-настоящему украсит ваш праздничный стол.
OBOZREVATEL.Smak предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления салата Табуле по следующей ссылке.
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