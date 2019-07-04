Рецепт идеальной куриной грудки: получается очень сочной

Многие хозяйки испытывают сомнения в том, как правильно и оптимально приготовить куриную грудку, чтобы все ключевые вкусовые качества блюда были сохранены.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам интересный рецепт приготовления вкуснейшей и очень сочной куриной грудки в маринаде с картофелем.

Чтобы достичь идеального вкуса, вначале нужно замариновать мясо, после обжарить его на сковородке и запечь в духовке.

Для приготовления блюда на две порции, вам понадобится 1 куриная грудка и 3 столовые ложки оливкового масла.

На маринад потребуется 2 столовых ложки меда, 2 столовых ложки горчицы, 2 чайных ложки приправы "ариса", 2 столовых ложки лимонной цедры, 4 прессованных зубчика чеснока, а также соль и черный перец.

Также 2-3 картофелины следует очистить и нарезать четвертушками вдоль, добавив 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку сладкой паприки, приправив солью и перцем.

Все ингредиенты маринада нужно тщательно смешать в миске, добавить туда куриную грудку, обмазать ее со всех сторон и отправить настаиваться в холодильник на 30 минут.

Духовка должна быть разогрета до 190 градусов.

Отвариваем картофель в кипятке около 15 минут, сливаем воду и помещаем его в заранее приготовленную миску.

После добавляем туда специи и оливковое масло, аккуратно встряхиваем, чтобы смесь покрыла все равномерно.

Далее разогреваем на большом огне сковороду (она желательно должна быть без ручки, чтобы ее можно было поставить в духовку), добавляем 2 столовые ложки оливкового масла и обжариваем картофель с одной стороны около полутора минут. Вторую сторону обжариваем такое же количество времени и перекладываем все в миску.

Нагреваем сковороду с маслом, где обжариваем уже куриное филе так же как и картофель – по полторы минуты с обеих сторон. При помощи вилок еще 1,5 минуты обжариваем боковые части.

После этого куриную грудку нужно снять с огня, добавить картофель, вылить оставшийся маринад и отправить в духовку на 15 минут.

Проверять готовность курицы можно вилкой по середине. Как блюдо будет готово, его нужно будет остудить пару минут, после чего нарезать курицу кусочками и подавать к столу.

Ранее своим рецептом приготовления куриной грудки поделился британский шеф-повар.

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