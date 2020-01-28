Рецепт идеального блюда на ужин на скорую руку

В конце тяжелого трудового дня как никогда кстати может стать жареная птица на ужин.

FoodOboz предлагает рецепт курицы с овощами, которую можно вкусно и быстро приготовить.

Отмечается, что все продукты довольно доступные и большая часть из них наверняка уже может быть в холодильнике, - пригодится лишь кусочек куриного филе, разные овощи, приправы и зелень к ним.

Новости Рецепт очень нежного и вкусного супа на скорую руку

Если порезать куриное мясо небольшими кусочками, то оно очень быстро приготовится. Не нужно много времени на готовку и овощам, ввиду чего отличный ужин можно приготовить примерно за 15-20 минут.

А если готовить блюдо на сковороде без масла и не пережарить его, то ужин даже можно будет считать полезным.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт курицы с овощами на ужин по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт ароматных куриных крылышек в духовке за 20 минут.

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