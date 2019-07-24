Рецепт гаспачо с необычайно свежим и насыщенным вкусом

В теплое время года как никогда уместны в меню самые разные холодные первые блюда, среди которых стоит выделить легкий сытный томатный суп гаспачо.

На OBOZREVATEL.Smak есть хороший и простой рецепт его приготовления с фотографиями процесса.

Стоит заметить, что такие составляющие как оливковое масло, соус, чеснок и зелень дают супу насыщенный аромат и свежий вкус.

Кроме того, изобилие свежих овощей и отсутствие мяса пойдет на пользу организму, придаст ему витаминов и новых сил, а также поможет разгрузить пищеварительную систему от тяжелой пищи.

Полный список ингредиентов и пошаговые подробные инструкции по приготовлению читайте по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку рецептов приготовления окрошки на любой вкус.

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