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Рецепт фантастически вкусных сырников с тыквой

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Трудно быстро придумать более яркий, полезный и питательный вариант для трапезы в осенне-зимнее время, чем блюда из тыквы.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейших сырников из тыквы.

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Рецепт потрясающего и оригинального блюда из тыквы

Отмечается, что для этого блюда, как и для традиционных сырников, нужен творог, манка, мука, яйца, сахар, специи и масло, но добавление тыквы делает блюдо менее калорийным, добавляет ему клетчатки и приятного глазу нежно-оранжевого цвета.

Чтобы приготовить такой необычный десерт для всей семьи, нужно потратить всего около 40 минут времени, а с нашими инструкциями с этой задачей справится даже новичок.

Смотрите пропорции продуктов и пошаговый рецепт сырников из тыквы по этой ссылке.

Рецепт фантастически вкусных сырников с тыквой

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изысканного и нежного салата из тыквы.

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