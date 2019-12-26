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Рецепт фантастически вкусного салата на Новый год 2020

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За считанные дни до празднования Нового года как никогда актуальны оригинальные рецепты салатов.

FoodOboz предлагает Вашему вниманию рецепт салата "Шанхай" с ананасами.

Отмечается, что это блюдо объединяет курицу, ананасы, кукурузу, грибы, оливки, некоторые дополнительные специи и соус, ввиду чего получается довольно необычным.

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Однако, составляющие объединяются вполне гармонично, и по составу салат получается хорошим, поскольку содержит и белки, и клетчатку.

В целом, процесс готовки займет менее получаса, а результат непременно порадует гостей.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт салата "Шанхай" с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

Рецепт фантастически вкусного салата на Новый год 2020

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт необычного слоеного салата с копченой курицей и киви.

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