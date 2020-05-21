Рецепт для тех, кто не есть мясо: лобио по-грузински

Елена Коваленко FoodOboz 09:00, 21.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

ЛОБИО ПО-ГРУЗИНСКИ

Ингредиенты

  • красная или белая фасоль - 400 гр,⠀

  • лук - 2 шт,⠀

  • чеснок - 3 зубчика,⠀

  • острый перец - 1 шт,

  • растительное масло - 30-40 мл,⠀

  • зелень: кинза, укроп, петрушка - 150гр. суммарно⠀

  • специи: кориандр, зира, черный перец, - по 0,5 ст. л.⠀

Приготовление

Предварительно замоченную фасоль перемещаем в кастрюлю и варим до мягкости. В зависимости от сорта это может занять от 30 минут до часа. Репчатый лук режем так мелко, как умеем. Отправляем на сковородку. Острый перец очищаем от зернышек и тоже мелко режем. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Мелко режем зелень.

Соединяем все ингредиенты и тушим лобио на медленном огне 10 минут под крышкой. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.

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Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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