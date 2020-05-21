Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт для тех, кто не есть мясо: лобио по-грузински

1.4т
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.

Рецепт для тех, кто не есть мясо: лобио по-грузински

ЛОБИО ПО-ГРУЗИНСКИ

Ингредиенты

  • красная или белая фасоль - 400 гр,⠀

  • лук - 2 шт,⠀

  • чеснок - 3 зубчика,⠀

  • острый перец - 1 шт,

  • растительное масло - 30-40 мл,⠀

  • зелень: кинза, укроп, петрушка - 150гр. суммарно⠀

  • специи: кориандр, зира, черный перец, - по 0,5 ст. л.⠀

Приготовление

Предварительно замоченную фасоль перемещаем в кастрюлю и варим до мягкости. В зависимости от сорта это может занять от 30 минут до часа. Репчатый лук режем так мелко, как умеем. Отправляем на сковородку. Острый перец очищаем от зернышек и тоже мелко режем. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Мелко режем зелень.

Соединяем все ингредиенты и тушим лобио на медленном огне 10 минут под крышкой. Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание блогер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz