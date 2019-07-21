Рецепт диетического салата с кабачком, который точно вас поразит

Нет ничего лучше и полезнее в разгар лета, как легкий овощной салат с кабачком, - он подойдет как тем, кто следит за своим здоровьем, так и желающим скинуть лишние килограммы.
OBOZREVATEL.Smak представил детальные пошаговые инструкции по приготовлению с фото.
Отмечается, что, по рецепту, салат готовится только из свежих и здоровых ингредиентов без добавления какой-либо химии и вредных продуктов.
Заправка к салату готовится собственноручно за считанные минуты и здорово обогащает вкус блюда.
Полный список ингредиентов и детальный рецепт салата с фотографиями процесса его приготовления читайте по этой ссылке.
Несмотря на то, что он легкий и диетический, - его вкус обязательно вас поразит!
Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт удивительных блинчиков из кабачков.
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