Рецепт чудного вегетарианского блюда с кабачками

В разгар сезона овощей трудно найти более уместные и бюджетные идеи трапезы для всей семьи, чем приготовление блюд с кабачками.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт очень вкусной картошки с кабачками.

Стоит заметить, что это блюдо невероятно вкусное и ароматное, его можно без лишних хлопот приготовить всего за час, при этом, оно станет полноценным обедом или ужином для всей семьи.

Картошка готовится с кабачками и рядом других овощей в духовке, ввиду чего все продукты сохраняют намного больше полезных составляющих, чем при других видах температурной обработки.

Смотрите полный список необходимых ингредиентов и пошаговый рецепт картошки с кабачками по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт очень вкусного грузинского блюда с баклажанами и мясом.

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