Рецепт чудесных простых сырников по-польски

Как приготовить красивые вкусные сырники, не прилагая усилий? Очень просто, если воспользоваться хитростями польских кулинаров.

Рецепт этого десерта практически не отличается от привычных украинских сырников, но разница состоит в формовке творожного теста и еще в паре необычных уловок, догадаться о которых достаточно сложно.

В видео-рецепте от FoodOboz раскрыты все тайны приготовления блюда. Ищите их по ссылке: Сырники по-польски.

Сырники по-польски

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