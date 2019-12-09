Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт чудесных простых сырников по-польски

458
Читать материал на украинском

Как приготовить красивые вкусные сырники, не прилагая усилий? Очень просто, если воспользоваться хитростями польских кулинаров.

Рецепт этого десерта практически не отличается от привычных украинских сырников, но разница состоит в формовке творожного теста и еще в паре необычных уловок, догадаться о которых достаточно сложно.

В видео-рецепте от FoodOboz раскрыты все тайны приготовления блюда. Ищите их по ссылке: Сырники по-польски.

Сырники по-польски

Сырники по-польски

Ранее FoodOboz писал, как приготовить вкуснейший чизкейк без выпечки.

Читайте также:

Сырники с курагой – рецепт на скорую руку.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы