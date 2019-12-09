Рецепт чудесных простых сырников по-польски

Как приготовить красивые вкусные сырники, не прилагая усилий? Очень просто, если воспользоваться хитростями польских кулинаров.
Рецепт этого десерта практически не отличается от привычных украинских сырников, но разница состоит в формовке творожного теста и еще в паре необычных уловок, догадаться о которых достаточно сложно.
В видео-рецепте от FoodOboz раскрыты все тайны приготовления блюда. Ищите их по ссылке: Сырники по-польски.
Сырники по-польски
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