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Рецепт чудесного салата со свеклой и огурцами

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Очень вкусный и нарядный салат с кубиками вареной свеклы станет украшением любого праздничного стола.

FoodOboz предлагает отведать необычный овощной салат с сельдью, который по вкусу напоминает знаменитую "Шубу", при этом готовится намного проще, да еще и выглядит потрясающе!

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Кроме свеклы, моркови и картофеля в этом салате есть соленые огурчики, они придают готовому блюду особый, ни чем не сравнимый вкус.

Попробуйте этот салат однажды, он станет вашим любимым.

Рецепт блюда доступен по ссылке: Салат "Шуба" по-новому.

Салат "Шуба" по-новому

Салат "Шуба" по-новому

Ранее FoodOboz публиковал:

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