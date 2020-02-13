Рецепт чудесного салата со свеклой и огурцами

Очень вкусный и нарядный салат с кубиками вареной свеклы станет украшением любого праздничного стола.
FoodOboz предлагает отведать необычный овощной салат с сельдью, который по вкусу напоминает знаменитую "Шубу", при этом готовится намного проще, да еще и выглядит потрясающе!
Кроме свеклы, моркови и картофеля в этом салате есть соленые огурчики, они придают готовому блюду особый, ни чем не сравнимый вкус.
Попробуйте этот салат однажды, он станет вашим любимым.
Рецепт блюда доступен по ссылке: Салат "Шуба" по-новому.
Салат "Шуба" по-новому
Ранее FoodOboz публиковал:
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!