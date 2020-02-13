Рецепт чудесного салата со свеклой и огурцами

Очень вкусный и нарядный салат с кубиками вареной свеклы станет украшением любого праздничного стола.

FoodOboz предлагает отведать необычный овощной салат с сельдью, который по вкусу напоминает знаменитую "Шубу", при этом готовится намного проще, да еще и выглядит потрясающе!

Новости Рецепт вкуснейшего праздничного пирога с грибами

Кроме свеклы, моркови и картофеля в этом салате есть соленые огурчики, они придают готовому блюду особый, ни чем не сравнимый вкус.

Попробуйте этот салат однажды, он станет вашим любимым.

Рецепт блюда доступен по ссылке: Салат "Шуба" по-новому.

Салат "Шуба" по-новому

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