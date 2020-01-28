Рецепт чудесного рыбного салата с плавленым сырком

Привычный рыбный салат получается невероятно нежным и аппетитным, если вместо обычного твердого сыра использовать плавленый.
FoodOboz предлагает необычный вариант всеми любимой "Мимозы" с использованием плавленых сырков.
Какую рыбу выбрать для салата "Мимоза"
В зависимости от личного вкуса можно остановить выбор на любой рыбной консерве в масле или собственном соку.
Но идеальными и проверенными являются следующие: сайра, горбуша, треска, лосось и тунец.
Рецепт нежной "Мимозы" с плавленым сыром доступен по этой ссылке.
"Мимоза" с плавленым сыром
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