Рецепт чудесного рыбного салата с плавленым сырком

Привычный рыбный салат получается невероятно нежным и аппетитным, если вместо обычного твердого сыра использовать плавленый.

FoodOboz предлагает необычный вариант всеми любимой "Мимозы" с использованием плавленых сырков.

Какую рыбу выбрать для салата "Мимоза"

В зависимости от личного вкуса можно остановить выбор на любой рыбной консерве в масле или собственном соку.

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Но идеальными и проверенными являются следующие: сайра, горбуша, треска, лосось и тунец.

Рецепт нежной "Мимозы" с плавленым сыром доступен по этой ссылке.

"Мимоза" с плавленым сыром

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