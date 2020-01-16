Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт чудесного овсяного печенья на скорую руку

433
Читать материал на украинском

Полезная и вкусная выпечка существует! Речь об овсяном печенье без сахара, которое мы будем готовить сегодня.

FoodOboz предлагает вашему вниманию быстрый и очень простой рецепт медового печенья с овсяными хлопьями на сметане.

Из самых простых продуктов всего за полчаса можно приготовить восхитительный десерт к чаю. Чтобы печенье получилось рассыпчатым и нежным, следует масло комнатной температуры соединить с медом, а уже после вмешивать его в тесто.

Детальный рецепт с видео доступен по ссылке: Овсяное печенье с медом.

Овсяное печенье с медом

Овсяное печенье с медом

Читайте также:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы