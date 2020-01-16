Рецепт чудесного овсяного печенья на скорую руку

Полезная и вкусная выпечка существует! Речь об овсяном печенье без сахара, которое мы будем готовить сегодня.

FoodOboz предлагает вашему вниманию быстрый и очень простой рецепт медового печенья с овсяными хлопьями на сметане.

Из самых простых продуктов всего за полчаса можно приготовить восхитительный десерт к чаю. Чтобы печенье получилось рассыпчатым и нежным, следует масло комнатной температуры соединить с медом, а уже после вмешивать его в тесто.

Детальный рецепт с видео доступен по ссылке: Овсяное печенье с медом.

Овсяное печенье с медом

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