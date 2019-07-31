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Рецепт блюда с баклажанами, который непременно всем нужно отведать

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Популярный в Азербайджане и Грузиии очень густой суп Чихиртма готовится из разных ингредиентов, но всегда получается очень вкусным.

В блюде обязательно присутствуют яйца, а его вариация с овощами – просто кулинарная бомба!

Сегодня мы предлагаем приготовить отличный летний вариант этого супа, используя сезонные овощи, среди которых главным будет баклажан.

Секретом рецепта является то, что перед началом приготовления супа баклажаны нужно хорошо посолить и оставить в глубокой миске на 30-40 минут, чтобы они дали сок. Через отведенное время лишнюю жидкость следует слить и промыть баклажаны проточной водой.

О том, как именно приготовить это невероятное блюдо читайте по следующей ссылке: Чихиртма с баклажанами.

Чихиртма с баклажанами

Чихиртма с баклажанами

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