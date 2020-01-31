Рецепт блюда из фарша, в которое невозможно не влюбиться

Вовсе не обязательно прикладывать много усилий или идти в ресторан чтобы попробовать вкуснейшее итальянское кальцоне.

FoodOboz предлагает рецепт, как легко приготовить этот итальянский пирог с фаршем дома.

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Для этого не нужны какие-то изысканные или дорогостоящие продукты, - пригодится лишь мука, специи, дрожжи, соус, мясной фарш, лук, чеснок, моцарелла, помидоры, оливковое масло и специи.

По вкусу готовое блюдо будет похоже на пиццу, при этом, суммарно понадобится около полутора часов.

Смотрите пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт кальцоне с фаршем с секретами приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт и другого итальянского блюда, - тушеной телятины.

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