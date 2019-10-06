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Рецепт безумно вкусных галушек на пару

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Традиционные полтавские галушки по праву считаются самыми вкусными.

Хотя галушки известны на всей территории Украины, именно в Полтаве они являются главным местным блюдом. Там даже тарелке с галушками установили памятник.

Наши предки готовили галушки из пшеничной или гречневой муки, подавали как в бульоне, так и в виде гарнира, или даже как самостоятельное блюдо с заправкой по вкусу. Именно это сделало галушки самым универсальным блюдом.

Предлагаем приготовить очень вкусные полтавские галушки на кефире по проверенному рецепту, читайте его по этой ссылке.

Галушки

Галушки

Памятник Галушке находится в Полтаве. Он считается одним из символов города и олицетворением благополучия и щедрости.

Памятный знак полтавской галушке - это огромная миска с семнадцатью галушками на постаменте, украшенном традиционным украинским рушником.

Его открыли 1 апреля 2006 года, приурочив событие годовщине со дня рождения Николая Гоголя, который упоминал в своих произведениях об украинских галушках.

Памятник полтавской Галушке

Памятник полтавской Галушке

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