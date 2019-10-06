Рецепт безумно вкусных галушек на пару

Традиционные полтавские галушки по праву считаются самыми вкусными.

Хотя галушки известны на всей территории Украины, именно в Полтаве они являются главным местным блюдом. Там даже тарелке с галушками установили памятник.

Наши предки готовили галушки из пшеничной или гречневой муки, подавали как в бульоне, так и в виде гарнира, или даже как самостоятельное блюдо с заправкой по вкусу. Именно это сделало галушки самым универсальным блюдом.

Предлагаем приготовить очень вкусные полтавские галушки на кефире по проверенному рецепту, читайте его по этой ссылке .

Галушки

Памятник Галушке находится в Полтаве. Он считается одним из символов города и олицетворением благополучия и щедрости.

Памятный знак полтавской галушке - это огромная миска с семнадцатью галушками на постаменте, украшенном традиционным украинским рушником.

Его открыли 1 апреля 2006 года, приурочив событие годовщине со дня рождения Николая Гоголя, который упоминал в своих произведениях об украинских галушках.

Памятник полтавской Галушке

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