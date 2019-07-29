Рецепт бесподобных вареников с квашеной капустой

Одно из самых знаковых украинских национальных блюд – вареники с квашеной капустой.

Они всегда получаются вкусными и сытными, если соблюдать несколько нехитрых правил.

Такие вареники будут вкусным сытным обедом, ими можно побаловать гостей, или заготовить впрок и заморозить.

Традиционно вареники подаются со сметаной и шкварками.

О том, как приготовить правильное тесто для вареников, и что нужно, чтобы квашеная капуста для начинки была невероятно вкусной, читайте в нашем детальном рецепте по ссылке: Вареники с квашеной капустой.

Вареники с квашеной капустой

Стоит отметить, что вареники – это самое популярное блюдо в украинских диаспорах во всем мире. Кроме начинок из капусты, гороха или домашнего творога их часто готовят с вишнями и лесными ягодами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram