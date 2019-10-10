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Рецепт бесподобных голубцов в мультиварке

9.7т Читать материал на украинском

Если вы очень любите голубцы, непременно обратите внимание на рецепт приготовления данного блюда в мультиварке.

Голубцы – это блюдо, которое у многих ассоциируется с детством. Их достаточно просто приготовить, а ингредиенты не требуют больших затрат и знакомы практически каждой хозяйке.

Рецепт бесподобных голубцов в мультиварке

Появление мультиварки делает данный процесс еще проще – теперь вы можете выставить таймер и специальную программу для приготовления голубцов. Именно в специальной чаше капуста тщательным образом пропитывается соусом, после чего голубцы практически тают во рту.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления вкуснейших голубцов в мультиварке по следующей ссылке.

Ранее мы делились со своими читателями двумя рецептами приготовления голубцов на ужин.

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