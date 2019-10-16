Рецепт бесподобных блинов на кислом молоке

Рацион практически любой семьи не обходится без такого традиционного славянского блюда как блины.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить их на основе кислого молока.

Отмечается, что для приготовления таких блинов не требуется каких-либо оригинальных продуктов, поскольку все необходимое скорее всего уже есть на вашей кухне.

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Чтобы блинчики получились очень вкусными, во время приготовления надо будет дать тесту немножко "отдохнуть" и смазывать их сливочным маслом.

В целом же, в приготовлении нет ничего сложного и с нашими инструкциями с готовкой справится любой желающий.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления блинов на кислом молоке по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусной запеканки из кабачков в мультиварке.

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