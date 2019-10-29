Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт бесподобного сливочного соуса

263 Читать материал на украинском

Один из самых вкусных соусов, который столетиями используется кулинарами, готовится за считанные минуты.

Речь об универсальном соусе на основе сливок: он идеально подходит к любым мясным, рыбным, овощным блюдам, а также станет ярким дополнением к пасте или кашам.

Читайте также: Лучший рецепт кисло-сладкого соуса для салата

Кроме сливок нам понадобится немного сливочного масла и еще пару ингредиентов, чтобы получить правильную консистенцию.

О том, как приготовить такой восхитительный сливочный соус, читайте в рецепте с видео от FoodOboz по этой ссылке.

Сливочный соус

Сливочный соус

Напомним, ранее FoodOboz делился рецептом самых вкусных ленивых голубцов в подливе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы