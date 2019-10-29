Рецепт бесподобного сливочного соуса

Один из самых вкусных соусов, который столетиями используется кулинарами, готовится за считанные минуты.

Речь об универсальном соусе на основе сливок: он идеально подходит к любым мясным, рыбным, овощным блюдам, а также станет ярким дополнением к пасте или кашам.

Читайте также: Лучший рецепт кисло-сладкого соуса для салата

Кроме сливок нам понадобится немного сливочного масла и еще пару ингредиентов, чтобы получить правильную консистенцию.

О том, как приготовить такой восхитительный сливочный соус, читайте в рецепте с видео от FoodOboz по этой ссылке.

Сливочный соус

Напомним, ранее FoodOboz делился рецептом самых вкусных ленивых голубцов в подливе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!