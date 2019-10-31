Рецепт бесподобного блюда с цветной капустой

Самое время дополнить меню своей семьи интересными и новыми блюдами из цветной капусты, пока она еще вкусная и дешевая.

FoodOboz предлагает вам рецепт овощного супа с цветной капустой.

С неизбежным похолоданием полезно чаще употреблять в пищу горячие первые блюда и есть как можно больше овощей, чтобы успеть запастись витаминами перед зимой, когда найти их будет уже труднее.

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Овощной суп с цветной капустой, - очень легкое, но в то же время вкусное блюдо, которое не только насытит организм, но и поможет не набрать лишние килограммы.

При этом, для приготовления такого супа нужно немногим более получаса времени.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления супа с цветной капустой смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал отличный рецепт котлет из цветной капусты.

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