Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт бесподобного блюда из цветной капусты

446 Читать материал на украинском

Если вы хотите порадовать родных и близких невероятно вкусным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления пюре из цветной капусты.

Рецепт бесподобного блюда из цветной капусты

Легкий овощной гарнир, который можно употреблять в обед, с потрясающей легкостью заменит для вас картофельное пюре. К тому же, данное блюдо особенно подойдет тем, кому приходится тщательно следить за своей фигурой.

Время приготовления блюда – всего 30 минут. Рецепт очень простой и понятный для практически любой хозяйки.

При желании вы можете подавать такое пюре с мясом и кусочком сливочного масла.

FoodOboz предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшего пюре из цветной капусты по следующей ссылке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы