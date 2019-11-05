Рецепт бесподобного блюда из цветной капусты

Если вы хотите порадовать родных и близких невероятно вкусным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления пюре из цветной капусты.

Легкий овощной гарнир, который можно употреблять в обед, с потрясающей легкостью заменит для вас картофельное пюре. К тому же, данное блюдо особенно подойдет тем, кому приходится тщательно следить за своей фигурой.

Время приготовления блюда – всего 30 минут. Рецепт очень простой и понятный для практически любой хозяйки.

При желании вы можете подавать такое пюре с мясом и кусочком сливочного масла.

FoodOboz предлагает вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшего пюре из цветной капусты по следующей ссылке.

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