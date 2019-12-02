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Рецепт ароматного "Сациви" из курицы

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Национальное блюдо Грузии "Сациви" готовится из птицы, тушеной в густом и ароматном ореховом соусе.

Считается полноценной пищей, а не дополнением к другим блюдам.

Чаще всего в "Сациви" используется сочетание грецких орехов с курицей и определенным набором специй, свойственных для грузинской кухни.

Как приготовить это традиционное грузинское блюдо, читайте в простом рецепте от FoodOboz по ссылке: Сациви из курицы.

Сациви из курицы

Сациви из курицы

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