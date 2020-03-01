Рецепт аппетитного и наваристого постного супа

Постные блюда могут быть очень вкусными и сытными, и рецептом именно такого супа мы спешим поделиться с вами.

FoodOboz предлагает отведать очень простой грибной суп с овощами, который готовится менее чем за полчаса.

В нашем рецепте используются шампиньоны, но их можно заменить другими грибами на ваш вкус.

Новости Рецепт очень вкусного весеннего салата без майонеза

Грибы для супа

После того, как постный грибной суп готов, ему следует дать настояться еще некоторое время, тогда вкусы и ароматы всех ингредиентов соединяться в единое целое и результат будет превосходным!

Видеорецепт такого постного блюда доступен по ссылке: Грибной суп из шампиньонов.

Грибной суп из шампиньонов

Читайте также:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!