Диетолог развенчал миф о вреде холестерина

Холестерин, входящий в состав клеточных мембран жиров, крайне необходим нашему организму для нормального функционирования и роста.

Об этом в своем блоге написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

По словам диетолога, так уж устроены наши поведенческие механизмы, что мы подвержены всяческим модным тенденциям, особенно в молодости. Ради моды часто тратим время, силы, деньги, готовы многим пожертвовать, не вникая в суть происходящих процессов.

"На этом всегда кто-то заработает, как, например, на обезжиренных продуктах. Понятно, что при переедании может накапливаться излишний вес. Но по данным статистики, в США, Европе не стало меньше полных людей даже при развитом производстве обезжиренных продуктов", - подчеркнул врач, отметив при этом что жир в виде холестерина входит в состав клеточных мембран. Без него не может сформироваться новая клетка при делении, то есть не может расти молодой организм, что особенно важно для детей.

"Наш организм не может без жиров синтезировать гормоны надпочечников и половых желез. Следует отметить, что если будет мало холестерина, жира, то не из чего в достаточном количестве синтезировать половые гормоны. А как же тогда продолжение рода? Ведь половые гормоны тестостерон, эстрогены — это и есть в некотором роде видоизмененный холестерин", - заявил Антонюк.

По словам диетолога, в надпочечниках из холестерина синтезируется гормон кортизол – регулятор артериального давления.Кроме того, холестерин входит в состав желчи – без нее невозможно пищеварение в нашем кишечнике.

"Вам нужны "крепкие нервы" — значит, нужен холестерин; он, как крепкая арматура, пронизывает оболочки мембраны нервных клеток. Больше половины состава оболочки нервной клетки состоит из холестерина, тогда она прочная. Вы хотите здоровых и умных детей и внуков? Тогда помните, что мозг человека состоит на 60% из жиров, и уже с перинатального периода необходимо обеспечить полноценное поступление жиров. Вас беспокоит состояние вашей кожи и волос? Для этого нужны витамины А, Д, Е, но они могут усваиваться, только растворившись в жирах", - отметил диетолог, заявив при этом, что без нормальной жировой прослойки мы, как дом без теплоизоляции — зимой холодно, летом жарко.

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