Раскрыты секреты меню английской королевы

Особый вид креветок и никакого чеснока – вот некоторые из кулинарных пристрастий английской королевы, о которых рассказал журналистам Даррен Макгрэди, служивший у нее личным поваром.

Как заявил известный кулинар, креветок ловят в графстве Ланкашир, и с ними Елизавете II подают бутерброды. "Это маленькие коричневые креветки, которые маринуют в секретном остром масле", - рассказал Макгрэди изданию Daily Mail

Он также рассказал, что королева не переносит вкус чеснока, поэтому его никогда не используют в блюдах, которые для нее готовят.

Все растительные продукты, которые подаются на королевский стол, выращиваются в поместьях монаршей семьи в шотландской резиденции Балморал.

Елизавета II Getty

Как отмечается, несмотря на изысканный вкус королевы, она не отказывается и от традиционного, но считающегося вредным, английского блюда фиш-энд-чипс, состоящего из жареной картошки и рыбы.

По информации издания, любимое блюдо королевы – шоколадный бисквитный торт.

Как сообщал OBOZREVATEL, овощи, фрукты, рыбу, орехи и бобовые в обязательном порядке должны употреблять люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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