Раскрыты наименее вредные блюда в McDonald’s

McDonald’s это явно не первое место куда все идут, чтобы сбросить пару лишних килограммов или начать вести здоровый образ жизни. Тем не менее, есть несколько вариантов в которых содержится меньше всего калорий. В это сложно поверить, но это действительно так.

1.Юго-западный салат с жареной курицей

Диетологи поставили на первое место именно его поскольку благодаря высокому содержанию белка он обладает разнообразной питательной ценностью. Всего в салате содержится 350 калорий, 37 граммов белка и 11 граммов жира. Для сравнения: рекомендуемая суточная норма потребления калорий для женщины составляет 2000 калорий в день, тогда как рекомендуемая сумма для мужчины составляет 2500. Салаты у многих ассоциируются со здоровым питанием, но стоит учитывать, входят ли в состав жареные продукты, приправы или сыр, так как это может изменить питательную ценность блюда. (читайте рецепт салата с курицей)

2. McMuffin с яичным белком

Этот вариант доступен только в меню завтраков McDonald’s и является менее калорийным. Он содержит 380 калорий, 6 граммов жира и 36 граммов белка. Такой бутерброд на завтрак наилучший вариант из-за его яичного белка и нежирного канадского бекона.

3. Классический сэндвич с курицей-гриль

Такой сэндвич спасет вас от калорий, потому что в нем мало жира. Жареный куриный сэндвич содержит 380 калорий. В нем также 36 граммов белка и всего 7 граммов жира. Его можно сделать еще полезнее, добавив салат или овощи. (читайте рецепт сэндвич для детей)

4. Happy Meal

Идеален не только для детей, но и для взрослых. Закажите чизбургер, картофель фри для детей и кусочки яблок, это и есть хорошо сбалансированное питание. Ведь порция состоит из фруктов, белка, зерновых и крахмала. Для альтернативного варианта, замените чизбургер куриными наггетсами - четыре из которых содержат 180 калорий и 10 граммов белка.

5. Гамбургер

Классический гамбургер - одно из самых знаменитых блюд McDonald's. Он содержит 250 калорий, 13 граммов белка и 8 граммов жира в целом. Можно заказывать вместе с маленькой порцией картофеля фри и салатом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!