Рапаны по-венециански: рецепт от шеф-повара

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.

РАПАНЫ ПО-ВЕНЕЦИАНСКИ

Ингредиенты

чеснок - 3 зубчика,

петрушка - 3 гр,

рапаны свежие - 400 гр,

оливковое масло - 50 гр,

томатная паста - 350 гр,

белое вино - 150 гр,

соль - по вкусу.

Приготовление

Чеснок чистим и давим ножом. Ставим на плиту сотейник, наливаем в него оливковое масло. Как только масло нагреется, отправляем в него чеснок. Обжариваем чеснок в течение 2-3 минут и отправляем в сотейник рапанов. Вливаем белое вино. Добавляем свежую петрушку. Все перемешиваем и выпариваем вино 5-7 минут.

Добавляем томатную пасту, перемешиваем, уменьшаем огонь до минимума. Добавляем соль по вкусу. Тушим блюдо не менее часа. Перед подачей блюдо поливаем оливковым маслом и посыпаем свежей зеленью.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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