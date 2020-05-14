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Рапаны по-венециански: рецепт от шеф-повара

1.4т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился шеф-повар Марко Черветти.

Рапаны по-венециански: рецепт от шеф-повара

РАПАНЫ ПО-ВЕНЕЦИАНСКИ

Ингредиенты

  • чеснок - 3 зубчика,

  • петрушка - 3 гр,

  • рапаны свежие - 400 гр,

  • оливковое масло - 50 гр,

  • томатная паста - 350 гр,

  • белое вино - 150 гр,

  • соль - по вкусу.

Приготовление

Чеснок чистим и давим ножом. Ставим на плиту сотейник, наливаем в него оливковое масло. Как только масло нагреется, отправляем в него чеснок. Обжариваем чеснок в течение 2-3 минут и отправляем в сотейник рапанов. Вливаем белое вино. Добавляем свежую петрушку. Все перемешиваем и выпариваем вино 5-7 минут.

Добавляем томатную пасту, перемешиваем, уменьшаем огонь до минимума. Добавляем соль по вкусу. Тушим блюдо не менее часа. Перед подачей блюдо поливаем оливковым маслом и посыпаем свежей зеленью.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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