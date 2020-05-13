Рахит и депрессия: чем грозит нехватка одного из важнейших витаминов

Нехватка одного из важнейших витаминов может стать причиной для развития ряда серьезнейших заболеваний.

Об этом в соцсети Facebook написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

Витамин D должен поступать к нам в достаточном количестве с пищей и синтезироваться в результате воздействия на кожу солнечных лучей. "Учитывая то, что мы живем в широтах, где не так много солнечных дней, как хотелось бы, и питаемся часто несбалансированной пищей по витаминному составу, дефицит витаминов - не редкость. Не все могут позволить себе поехать на отдых в солнечные края. А те, кто ездит, зачастую не может этим скомпенсировать практически ежедневное пребывание в офисе, где явно недостаточное количество ультрафиолетовых лучей", - отметил врач.

Для чего нам крайне необходим витамин D?

Витамин D:

принимает участие в выработке серотонина – гормона радости,

отвечает за иммунитет, активируя Т – киллеры,

ответственен за всасывание в тонком кишечнике кальция и встраивание его в белковую матрицу кости в виде химического соединения кальция – гидроксиапатита,

принимает участие в синтезе тестостерона.

Дефицит витамина D может иметь следующие внешние проявления:

постоянно плохое настроение, апатия, депрессивные состояния,

частые простудные заболевания,

хрупкие кости, особенно у женщин в период менопаузы,

кариес,

рахит у детей,

ожирение у мужчин.

"При наличии вышеописанных проблем, надо сделать анализ крови и определить уровень витамина D в крови. При выраженном дефиците возможно его пополнение медикаментозным методом. Но тогда надо контролировать уровень кальция в крови, учитывать наличие песка в почках, так как безконтрольный медикаментозный процесс в этом случае часто приводит к образованию камней", - отметил диетолог, напомнив при этом, что нет противопоказаний на употребление продуктов с высоким содержанием этого витамина. Это печень трески, скумбрия, сельдь, лосось.

Конечно, необходимо учитывать наличие соли в этих продуктах. Для тех, кто контролирует свой вес, несомненно, необходимо контролировать количество употребления этих продуктов из-за высокой калорийности. По словам врача, важно также чаще бывать на улице, подвергаясь воздействию ультрафиолетовых лучей, максимально ловить дни летом, конечно же, не доводя кожу до обгорания.

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