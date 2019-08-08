Пять рецептов очень вкусных салатов с огурцами

Летние огурчики – идеальное дополнение к любому салату - сытному, легкому, витаминному или пикантному.

Предлагаем вам ТОП-5 рецептов самых вкусных салатов с огурцами, которые станут украшением любого праздничного стола или просто идеальным дополнением с семейному обеду и ужину.

1. Салат с печенью и огурцами

Это острое блюдо с огурцами и жареной печенью точно понравится всем. Кроме того, это очень оригинальный салат, о котором мало кто знает.

Как приготовить вкусный и питательный салат с печенью и огурцами читайте по этой ссылке.

Салат с печенью и огурцами

2. Салат с креветками и огурцом

Такой салат поразит всех своим свежим вкусом. Такое уникальное блюдо приготовить очень просто, ищите детальный пошаговый рецепт с фото тут: Огуречный салат с креветками.

Салат с креветками и огурцом

3. Салат с крабовыми палочками и огурцом

Секретом этого сытного блюда является выбор свежих крабовых палочек проверенного производителя. Тогда салат получится нежным, ароматным и очень вкусным. Кроме огурцов и крабовых палочек понадобятся вареные яйца и еще один секретный ингредиент.

О том, как приготовить салат с крабовыми палочками и огурцом, читайте по этой ссылке.

Салат с крабовыми палочками и огурцом

4. Салат с языком и огурцом

Вкуснейший салат из вареного языка и огурчиков – просто находка для гурманов.

Такое блюдо одновременно является и легким и сытным. В его составе нет майонеза, а вкус вас обязательно приятно удивит!

В качестве заправки для него используется особый соус.

О том, как приготовить такое блюдо читайте тут: Салат с языком и огурцом

5. Салат с кальмарами и огурцом

Еще одно очень удачное сочетание – огурцы и кальмары. Такой салат подается на большом блюде или порционно, и точно понравится всем.

Подробный пошаговый рецепт сатала из огурцов и кальмаров ищите по этой ссылке.

Салат с кальмарами и огурцом

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