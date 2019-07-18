Пять рецептов блюд из огурцов, которые впечатлят ваших родных

В разгар сезона овощей чрезвычайно актуальны рецепты приготовления блюд со свежими огурцами, - разномастные салаты, супы и закуски.

OBOZREVATEL.Smak собрал пять интересных рецептов таких кушаний.

Прежде всего, стоит отметить огурцы с кетчупом, - по нашему рецепту их можно приготовить очень быстро и просто, при этом, интересный вкус блюда порадует всех домочадцев.

Оригинальным блюдом можно назвать и салат из огурцов и креветок, который имеет необычный, но очень богатый и насыщенный вкус.

Если у вас есть соленые огурцы, можно с помощью нашего пошагового рецепта с фото приготовить салат с куриными сердечками. Блюдо получается достаточно нежным, но в то же время сытным и питательным.

Очень полезен салат из огурцов, пекинской капусты и авокадо, - он может занять достойное место в рационе каждого, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Помимо прочего, на основе свежих огурцов можно приготовить для своих близких турецкий холодный суп джаджик. Он несколько напоминает окрошку, но проще в приготовлении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak приводил три лучших рецепта блюд из кабачков, от которых семья и гости будут в восторге.

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