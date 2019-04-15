Пять рецептов а-ля "Игра Престолов" 8 сезон, чтобы смотреть было вкуснее

Все фанаты замерли в ожидании финального сезона самого популярного сериала человечества. Большинство уже сделали свои ставки на то, кто выживет или умрет в последнем сезоне. Если смотреть сериал вы уже готовы пора бы и приготовить что-то вкусное к просмотру. Делимся с вами рецептами блюд, которые вы явно видели в сериале, но не знали, как приготовить:

1. Жареная курица Пса

Ингредиенты:

3 части курицы (можно с кожей)

1/3 стакана муки

1 ч. ложка паприки

1/4 ч. ложки свежемолотого черного перца

1/3 стакана масла

Жареная курица покрывается приправленной смесью из муки, а затем запекается ещё раз до полного приготовления. Растопите масло в противне, затем положите курицу, чтобы создать ароматное, хрустящее покрытие. Размер курицы и количество панировки можно увеличивать.

1. Соберите все ингредиенты.

2. Разогрейте духовку до 425°C.

3. В неглубокой миске смешайте муку, паприку, соль и перец.

4. Поместите курицу в смесь из муки, проворачивая, чтобы покрыть тщательно. Или смешайте муку и приправы в бумажном пакете или пластиковом пакете для хранения продуктов. Добавляйте кусочки курицы и встряхните, чтобы покрыть полностью.

5. Положите масло в неглубокую форму для выпечки; поместите в предварительно нагретую духовку. Когда масло растает, выложите курицу на противень в один слой кожей вниз.

6. Запекайте 30 минут, переверните и запекайте ещё 15 минут или до тех пор, пока курица не приготовиться.

Больше рецептов блюд из курицы на нашем сайте.

2. Лимонные пирожные Сансы

Важно вынуть яйца и молоко из холодильника за час или два до выпечки, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры. Затем нагрейте предварительно духовку и пергаментную бумагу в форме для выпечки (бумага должна хорошо поместиться в форме). Далее взбейте яйца в миксере или в большой миске до образования густой массы. Переложите яичные белки в отдельную миску, а затем взбейте желтки, сахар и воду до бледно-желтого цвета. Добавьте растопленное сливочное масло и ваниль, перемешайте до получения однородной массы. Смешайте муку, затем добавьте цедру лимона и сок лимона и взбейте до получения однородной массы. Далее медленно добавляйте молоко, продолжая смешивать тесто. Наконец, аккуратно добавьте яичные белки, но не полностью. В конце тесто будет с комками, но это нормально. Вылейте жидкое тесто в готовую форму для выпечки и запекайте. После выпечки дайте остыть до комнатной температуры, а затем слегка накройте и поставьте в холодильник на 4-12 часов. Не кладите теплый пирог в холодильник, иначе может образоваться конденсат и испортить губчатый слой пирога. Сверху можно украсить засахаренным лимоном и взбитыми сливками.

Больше рецептов выпечки и десертов на нашем сайте.

3. Открытый завтрак безликих

Ингредиенты:

¾ стакана оливкового масла

1 стебель свежего розмарина

8-10 веточек свежего тимьяна

1 зубчик чеснока, выжатый

кошерная соль

4 ломтика белого хлеба

4 яйца

¼ сыровяленой копчёной ветчины, тонко нарезанной

3 ст. ложки кленового сиропа

свежемолотый черный перец

1. Разогрейте духовку до 400 °C.

2. В небольшую кастрюлю на среднем огне добавьте масло, розмарин, веточки тимьяна, чеснок и щепотку соли. Нагревайте пока чеснок не станет коричневым, а тимьян хрустящим. Процедите масло и положите тимьян на тарелку с бумажным полотенцем. Выбросите розмарин и чеснок, но оставьте масло.

3. Смажьте маслом одну сторону каждого куска хлеба и положите их смазанной маслом стороной вверх на проволочную решетку, встроенную в противень с боков. На другую проволочную решетку положите полоски ветчины и полейте верхнюю часть каждой кленовым сиропом. Выпекайте в духовке, пока тосты и ветчина не станут золотистыми и хрустящими, около 10 минут.

4. Тем временем приготовьте яйца. В противень с антипригарным покрытием на среднем огне добавьте несколько столовых ложек оставленного оливкового масла. Разбейте каждое яйцо на сковороде и жарьте до тех пор, пока не приготовится большая часть белка, около 4 минут. Посыпьте солью и молотым или двумя перцами, затем уменьшите огонь и накройте крышкой до готовности, желтки жарьте ещё около 2 минут.

5. Чтобы собрать бутерброды: распределите столовую ложку виноградного желе на смазанной маслом стороне каждого куска хлеба. Вершина с несколькими полосками, свернутыми по ветчине, яйцу и несколькими веточками сохраненного жареного тимьяна. Украсить тертым сыром Пармезан.

4. Рулет на зубочистке

Ингредиенты:

500 г. мясного фарша (говядина, индейка, курица)

¾ нарезанного кубиками перца (желтый, красный, зелёный)

¼ стакана лука

1/3 чашки хлебных крошек

2 больших яйца

1/4 чайной ложки молотого перца

1 ст. ложка соуса Ворчестер

2 или 3 зубчика чеснока, мелко порубить

Томатный топпинг (по желанию)

2 ст. ложки кетчупа

2 ст. ложки томатного соуса

1. Разогрейте духовку до 375°C. Залейте достаточное количество масла, чтобы покрыть дно в каждой форме для выпекания. Если используете жирное мясо масло вам не понадобится.

2. Смешайте все ингредиенты мясного рулета в миске. Смешайте кетчуп и томатный соус вместе и отложите.

3. Скатайте смесь из мясного рулета в шарики чуть больше мяча для гольфа. Возьмите зубочистку (желательно брать большие) и проткните ее прямо через середину, но не просовывайте ее до конца. Аккуратно поместите в каждую форму. Внимательно следите за тем, чтобы рулеты не сгорели.

4. Запекайте их до 25 минут. Выньте их и положите томатную смесь сверху каждого "мясного рулета". Поставьте их обратно в духовку на 10 минут. Если вы хотите без соуса просто запекайте их 35 минут. Наверх можно положить также картофельное пюре или ваш любимый сыр.

Больше рецептов блюд из говядины, индейки и курицы на нашем сайте.

5. Сангрия Джоффри

Ингредиенты:

2 750-мл. бутылки саке Джунмай

4 мандарина (или других цытрусовых), очищенных

3 груши Бартлетт, нарезанные ломтиками

24 мл. сваренного имбирно-пряного чая, разделённого

16 мл. свежего лимонного сока, разделённого

8 мл. грушевого бренди (например, St. George или Clear Creek)

1. Смешайте грушу и мандарины в стеклянной банке с саке и добавьте 2 мл. лимонного сока (чтобы груша не потемнела). Оставьте на 24 часа.

2. Приготовьте чай (купите в магазине или сделайте чай из высушенного корня имбиря и гвоздики). Добавьте 16 мл. чая к фруктово-ягодной смеси, оставьте.

3. Смешайте оставшиеся 8 мл. чая с сахаром, чтобы получить имбирный сироп.

4. Добавьте имбирный сироп и грушевый бренди к фруктово-ягодной смеси и хорошо перемешайте.

5. Добавьте 8 мл. лимонного сока, помешивая и добавляя больше по вкусу.

6. Охладите и подавайте со льдом.

Больше рецептов напитков на нашем сайте.

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