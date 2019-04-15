Пять рецептов а-ля "Игра Престолов" 8 сезон, чтобы смотреть было вкуснее

Все фанаты замерли в ожидании финального сезона самого популярного сериала человечества. Большинство уже сделали свои ставки на то, кто выживет или умрет в последнем сезоне. Если смотреть сериал вы уже готовы пора бы и приготовить что-то вкусное к просмотру. Делимся с вами рецептами блюд, которые вы явно видели в сериале, но не знали, как приготовить:
1. Жареная курица Пса
Ингредиенты:
3 части курицы (можно с кожей)
1/3 стакана муки
1 ч. ложка паприки
1/4 ч. ложки свежемолотого черного перца
1/3 стакана масла
Жареная курица покрывается приправленной смесью из муки, а затем запекается ещё раз до полного приготовления. Растопите масло в противне, затем положите курицу, чтобы создать ароматное, хрустящее покрытие. Размер курицы и количество панировки можно увеличивать.
1. Соберите все ингредиенты.
2. Разогрейте духовку до 425°C.
3. В неглубокой миске смешайте муку, паприку, соль и перец.
4. Поместите курицу в смесь из муки, проворачивая, чтобы покрыть тщательно. Или смешайте муку и приправы в бумажном пакете или пластиковом пакете для хранения продуктов. Добавляйте кусочки курицы и встряхните, чтобы покрыть полностью.
5. Положите масло в неглубокую форму для выпечки; поместите в предварительно нагретую духовку. Когда масло растает, выложите курицу на противень в один слой кожей вниз.
6. Запекайте 30 минут, переверните и запекайте ещё 15 минут или до тех пор, пока курица не приготовиться.
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2. Лимонные пирожные Сансы
Важно вынуть яйца и молоко из холодильника за час или два до выпечки, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры. Затем нагрейте предварительно духовку и пергаментную бумагу в форме для выпечки (бумага должна хорошо поместиться в форме). Далее взбейте яйца в миксере или в большой миске до образования густой массы. Переложите яичные белки в отдельную миску, а затем взбейте желтки, сахар и воду до бледно-желтого цвета. Добавьте растопленное сливочное масло и ваниль, перемешайте до получения однородной массы. Смешайте муку, затем добавьте цедру лимона и сок лимона и взбейте до получения однородной массы. Далее медленно добавляйте молоко, продолжая смешивать тесто. Наконец, аккуратно добавьте яичные белки, но не полностью. В конце тесто будет с комками, но это нормально. Вылейте жидкое тесто в готовую форму для выпечки и запекайте. После выпечки дайте остыть до комнатной температуры, а затем слегка накройте и поставьте в холодильник на 4-12 часов. Не кладите теплый пирог в холодильник, иначе может образоваться конденсат и испортить губчатый слой пирога. Сверху можно украсить засахаренным лимоном и взбитыми сливками.
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3. Открытый завтрак безликих
Ингредиенты:
¾ стакана оливкового масла
1 стебель свежего розмарина
8-10 веточек свежего тимьяна
1 зубчик чеснока, выжатый
кошерная соль
4 ломтика белого хлеба
4 яйца
¼ сыровяленой копчёной ветчины, тонко нарезанной
3 ст. ложки кленового сиропа
свежемолотый черный перец
1. Разогрейте духовку до 400 °C.
2. В небольшую кастрюлю на среднем огне добавьте масло, розмарин, веточки тимьяна, чеснок и щепотку соли. Нагревайте пока чеснок не станет коричневым, а тимьян хрустящим. Процедите масло и положите тимьян на тарелку с бумажным полотенцем. Выбросите розмарин и чеснок, но оставьте масло.
3. Смажьте маслом одну сторону каждого куска хлеба и положите их смазанной маслом стороной вверх на проволочную решетку, встроенную в противень с боков. На другую проволочную решетку положите полоски ветчины и полейте верхнюю часть каждой кленовым сиропом. Выпекайте в духовке, пока тосты и ветчина не станут золотистыми и хрустящими, около 10 минут.
4. Тем временем приготовьте яйца. В противень с антипригарным покрытием на среднем огне добавьте несколько столовых ложек оставленного оливкового масла. Разбейте каждое яйцо на сковороде и жарьте до тех пор, пока не приготовится большая часть белка, около 4 минут. Посыпьте солью и молотым или двумя перцами, затем уменьшите огонь и накройте крышкой до готовности, желтки жарьте ещё около 2 минут.
5. Чтобы собрать бутерброды: распределите столовую ложку виноградного желе на смазанной маслом стороне каждого куска хлеба. Вершина с несколькими полосками, свернутыми по ветчине, яйцу и несколькими веточками сохраненного жареного тимьяна. Украсить тертым сыром Пармезан.
4. Рулет на зубочистке
Ингредиенты:
500 г. мясного фарша (говядина, индейка, курица)
¾ нарезанного кубиками перца (желтый, красный, зелёный)
¼ стакана лука
1/3 чашки хлебных крошек
2 больших яйца
1/4 чайной ложки молотого перца
1 ст. ложка соуса Ворчестер
2 или 3 зубчика чеснока, мелко порубить
Томатный топпинг (по желанию)
2 ст. ложки кетчупа
2 ст. ложки томатного соуса
1. Разогрейте духовку до 375°C. Залейте достаточное количество масла, чтобы покрыть дно в каждой форме для выпекания. Если используете жирное мясо масло вам не понадобится.
2. Смешайте все ингредиенты мясного рулета в миске. Смешайте кетчуп и томатный соус вместе и отложите.
3. Скатайте смесь из мясного рулета в шарики чуть больше мяча для гольфа. Возьмите зубочистку (желательно брать большие) и проткните ее прямо через середину, но не просовывайте ее до конца. Аккуратно поместите в каждую форму. Внимательно следите за тем, чтобы рулеты не сгорели.
4. Запекайте их до 25 минут. Выньте их и положите томатную смесь сверху каждого "мясного рулета". Поставьте их обратно в духовку на 10 минут. Если вы хотите без соуса просто запекайте их 35 минут. Наверх можно положить также картофельное пюре или ваш любимый сыр.
Больше рецептов блюд из говядины, индейки и курицы на нашем сайте.
5. Сангрия Джоффри
Ингредиенты:
2 750-мл. бутылки саке Джунмай
4 мандарина (или других цытрусовых), очищенных
3 груши Бартлетт, нарезанные ломтиками
24 мл. сваренного имбирно-пряного чая, разделённого
16 мл. свежего лимонного сока, разделённого
8 мл. грушевого бренди (например, St. George или Clear Creek)
1. Смешайте грушу и мандарины в стеклянной банке с саке и добавьте 2 мл. лимонного сока (чтобы груша не потемнела). Оставьте на 24 часа.
2. Приготовьте чай (купите в магазине или сделайте чай из высушенного корня имбиря и гвоздики). Добавьте 16 мл. чая к фруктово-ягодной смеси, оставьте.
3. Смешайте оставшиеся 8 мл. чая с сахаром, чтобы получить имбирный сироп.
4. Добавьте имбирный сироп и грушевый бренди к фруктово-ягодной смеси и хорошо перемешайте.
5. Добавьте 8 мл. лимонного сока, помешивая и добавляя больше по вкусу.
6. Охладите и подавайте со льдом.
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