Пять неожиданных продуктов, которые приводят к ожирению, и их заменители

Многие люди не подозревают, что обычные продукты могут вызывать образование жировой прослойки на животе (во избежание этого, в частности, можно заменить переработанное мясо на уху из лосося).

Об этом сиднейский диетолог, автор книги по вопросам питания и продуктов Ли Холмс рассказала Daily Mail.

Отмечается, что многие едят полные сахара прессованные в батончики мюсли на завтрак, чтобы не тратить лишнее время на готовку, вследствие чего у них наблюдаются всплески сахара в крови и растет живот.

Вместо готовых завтраков и батончиков советуют есть авокадо, мононасыщенные жиры в котором будут препятствовать нарушениям в обмене веществ.

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Много сахара содержится и в фруктовых соках, производители которых вводят людей в заблуждение их якобы полезностью. Так, даже несладкий фруктовый сок содержит примерно столь ко же сахара, как и кока-кола.

Вместо них лучше отдать предпочтение травяному и мятному чаю.

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Организму сложно перерабатывать транс-жиры, насыщенные жиры и жиры омега-6, - они содержатся в переработанном мясе, салями, беконе, кукурузном, соевом и подсолнечном масле.

Вместо этих видов жиров лучше употреблять в пищу омега-3, источником которого является рыба, лосось, льняное масло и семена чиа.

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Алкогольные напитки содержат пустые калории и препятствуют сжиганию жира, потому, хотя бокал вина не навредит, злоупотребление алкоголем может серьезно помешать похудению.

Выпивку лучше заменить на травяной чай, а также больше употреблять в пищу овощей.

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Намного больше людей, чем можно было бы подумать, имеют проблемы с перевариванием лактозы, из-за чего имеют в кишечнике нездоровую микрофлору, дисбаланс вредных бактерий.

Так, на время похудения лучше исключить молочные продукты и сыр в пользу мисо, квашеной капусты, органического йогурта.

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