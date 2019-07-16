Пять лучших салатов с кукурузой

Середина лета – сезон полезной, сладкой и ароматной кукурузы, есть ее можно просто вареной, но будет намного вкуснее, если приготовить салат из кукурузы по одному из наших проверенных рецептов.

Кукуруза является ингредиентом множества разных блюд. SmakОboz подобрал для своих читателей Топ-5 кукурузных салатов на любой вкус.

Салат с кукурузой без майонеза

Вкусное и полезное блюдо, которое очень легко приготовить. Для этого салата к кукурузе нужно добавить огурцы, зелень и особую заправку.

Детальный рецепт с фото читайте по этой ссылке: Салат с кукурузой без майонеза.

Салат с кукурузой без майонеза

Салат с грибами и кукурузой

Сытное и питательное блюдо из кукурузы, яиц и жареных грибочков. Также в этом салате есть маринованные огурцы, пошаговый рецепт салата с грибами и кукурузой читайте тут.

Салат с грибами и кукурузой

Салат с языком и кукурузой

В этом сытном блюде всего четыре ингредиента, готовится он очень просто, а его вкус вас приятно удивит. Детальный рецепт ищите по ссылке: Салат с языком и кукурузой.

Салат с языком и кукурузой

Салат с кукурузой и крабовыми палочками

Сочетание вареных яиц, кукурузы и крабовых палочек - привычное и давно всем полюбившееся. Единственный нюанс, который стоит учесть – выбирайте качественные крабовые палочки проверенных производителей, тогда результат всегда будет безупречным.

Как приготовить вкусный салат с кукурузой и крабовыми палочками – смотрите по этой ссылке.

Салат с кукурузой и крабовыми палочками

Салат с сухариками и кукурузой

Хрустящий, ароматный и сытный салат из кукурузы и ветчины с добавлением сухариков – это то, чего вы еще не пробовали, но обязательно должны приготовить!

Простой рецепт этого вкусного салата читайте по ссылке: Салат с сухариками и кукурузой.

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