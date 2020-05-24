Пянсе: паровые пирожки с соусом

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы предлагаем рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan. Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

ПЬЯНСЕ

Ингредиенты

теплая вода - 300 мл,⠀

сахар - 1 ч. л,⠀

мука - 600 гр,⠀

сухие дрожжи - 7 гр,⠀

соль - 1 щепотка,⠀

капуста - 300 гр,⠀

лук - 2 шт.⠀

кориандр, мускатный орех, соль, перец - по вкусу⠀

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Для соуса:⠀

чеснок, кинза, жгучий перец, оливковое масло, соевый соус⠀

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Приготовление

В 100 мл. теплой воды смешиваем дрожжи и сахар. Перемешиваем и даем настояться минут 5-10, чтобы поднялась опара. В большой емкости смешиваем муку и полученную опару. Тщательно вымешиваем тесто и убираем в теплое место на час.

Режем лук и капусту. Обжариваем лук на сильном огне. Когда он станет золотистым , сюда же добавляем капусту. Минут 5 капусту жарим, а потом томим все до мягкости под крышкой. Добавляем специи. ⠀

Спустя час тесто готово. Вымешиваем его снова с добавлением муки, пока не перестанет липнуть к рукам. Отщипываем тесто и скатываем в колбаску. Далее ее режем на 4 части. Это и будут заготовки на наши будущие пирожки. Раскатываем эти заготовки в блинчики. Добавляем начинку. ⠀

Формируем пирожки. Готовятся пирожки 25 минут на пару под закрытой крышкой. А пока приготовим соус. Режем несколько зубчиков чеснока, кинзу, чили перец 1/3 и заливаем все соевым соусом. Пирожки подаем с соусом.

Врач-диетолог Ольга Набока

Углеводное блюдо, я запрещаю такие блюда в программе похудения.

Кроме этого, категорически не рекомендую тем, у кого проблемы с кишечником, так как мука+ дрожжи усиливают рост дрожжей в кишечнике.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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