Определены 5 продуктов, сжигающих в организме жир

Авокадо, орехи, чечевица, цельнозерновые и лосось, по мнению специалистов по питанию, способны заметно снизить процент висцеральных жировых отложений у человека.

Висцеральный (глубинный или внутренний) жир - это вид жировых отложений, который скапливается вокруг внутренних органов брюшной полости. Небольшой процент такой жировой ткани нам необходим для нормального функционирования организма, но ее избыток может спровоцировать воспалительные процессы и даже развитие различных хронических заболеваний, информирует harpersbazaar.com

Одна из главных причин появления этого жира - неправильное питание. Для того, чтобы избежать подобной проблемы, диетологи рекомендуют больше употреблять 5 таких продуктов питания:

Авокадо Getty

Авокадо

Эксперты рекомендуют бороться с жировыми отложениями с помощью жиров, а именно полиненасыщенных кислот, которых в избытке в авокадо. Также полезно знать, что в этом фрукте множество витаминов, антиоксидантов, минералов и клетчатки.

Орехи

Учитывая большую калорийность этого продукта, не рекомендуется ими злоупотреблять. Если нет противопоказаний аллергического характера, их можно добавлять к любому блюду. Орехи богаты растительным белком, омега-3 и -6 кислотами, витамином Е и магнием, которого очень не хватает современному человеку.

Чечевица Getty

Чечевица

Чечевица считается недооцененным продуктом, не содержит глютена, богата растительным белком, клетчаткой, витаминами, минералами, макро и микроэлементами. Идеально подходит для сокращения количества висцеральных жировых отложений, поскольку очень сытна и питательна.

Цельнозерновые

В неистовой борьбе с углеводами многие из нас сейчас отказываются от употребления зерновых. Диетологи считают, что это неправильно, поскольку цельное зерно богато витаминами, минералами, клетчаткой и растительным белком.

После ряда исследований ученые подтвердили эффективность злаков в борьбе с висцеральным жиром. Кроме того, это очень питательный продукт, который насытит организм всеми необходимыми веществами и надолго избавит от чувства голода.

Лосось

Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, белком, минералами и витаминами Е и D. Дефицит последнего напрямую связан с накоплением висцерального жира как у мужчин, так и у женщин. Активные вещества в составе красной рыбы также оказывают благотворное влияние на работу мозга: улучшают когнитивную функцию, повышают концентрацию и память.

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Подсчитано: для того, чтобы получить этот вес, необходимо собрать около 300 тысяч цветков. О его значимости говорит тот факт, что в ресторанах эту специю хранят в сейфах.

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