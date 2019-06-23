Проверенный рецепт универсального соуса для пасты, пиццы и котлет

Известная повар и фуд-блогер Иля Мамедова раскрыла секрет универсального томатного соуса.
Этот соус подойдет к пасте, им можно смазать тесто пиццы, использовать для запеканок или просто подать с котлетами и картошкой (рецепты котлет ищите по этой ссылке).
Итак, в кастрюльку с толстым дном мы перекладываем консервированные томаты, чуть разминаем вилкой и ставим на огонь.
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Когда 3/4 жидкости выпарится, добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 неполную чайную ложку соли, толченый чеснок, чуть-чуть черного молотого перца и 2-3 столовых ложки оливкового масла.
Перемешиваем и спустя 2-3 минутки пюрируем томаты погружным блендером.
В готовый соус добавляем орегано и базилик (если соус предназначен для пасты, то добавьте ароматную петрушку), увариваем на огне еще 1-2 минуты, затем снимаем соус с огня и перекладываем в пиалу для остывания. Соус готов!
На второй фотографии прилагаю одну из любимых веселых находок в интернете😆Ниже указан рецепт универсального томатного соуса, коим заправляю пасту,смазываю тесто пиццы, использую для запеканок и просто подаю с котлетами и картошкой🤗 . ☘️🍅Итак, для соуса : в кастрюльку с толстым дном мы перекладываем консервированные томаты, чуть разминаем вилкой и ставим на огонь. Как 3/4 жидкости выпарится, добавляем 1 ч.л. сахарного песка, 1 неполную ч.л. соли, толченый чеснок, чуть перца и 2-3 ст.л оливкового масла. Перемешиваем и спустя 2-3 минутки пюрируем томаты погружным блендером. В готовый соус добавляем орегано и базилик (если соус предназначен для пасты, то добавьте ароматную петрушку🍝!), увариваем на огне еще 1-2 минуты, затем снимаем соус с огня и перекладываем в пиалу для остывания. Соус готов!🤗🤗🤗
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