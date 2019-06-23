Проверенный рецепт универсального соуса для пасты, пиццы и котлет

Известная повар и фуд-блогер Иля Мамедова раскрыла секрет универсального томатного соуса.

Этот соус подойдет к пасте, им можно смазать тесто пиццы, использовать для запеканок или просто подать с котлетами и картошкой (рецепты котлет ищите по этой ссылке).

Итак, в кастрюльку с толстым дном мы перекладываем консервированные томаты, чуть разминаем вилкой и ставим на огонь.

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Когда 3/4 жидкости выпарится, добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 неполную чайную ложку соли, толченый чеснок, чуть-чуть черного молотого перца и 2-3 столовых ложки оливкового масла.

Перемешиваем и спустя 2-3 минутки пюрируем томаты погружным блендером.

В готовый соус добавляем орегано и базилик (если соус предназначен для пасты, то добавьте ароматную петрушку), увариваем на огне еще 1-2 минуты, затем снимаем соус с огня и перекладываем в пиалу для остывания. Соус готов!

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