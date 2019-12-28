Простые вкусные салаты на Новый 2020 год: рецепты с фото

Если хочется накрыть хороший праздничный стол к Новому году, но при этом не тратить много усилий, на выручку придут простые салаты.

FoodOboz предлагает подборку пошаговых рецептов с фото процесса приготовления.

Практически все салаты подразумевают просто нарезку и смешивание ингредиентов с декорированием самого блюда, но даже если какие-то продукты надо дополнительно приготовить заранее, это не доставит проблем, если заведомо определиться с меню.

Среди простых слоеных салатов можно упомянуть такие рецепты как:

Новости Рецепт потрясающей закуски на Новый год 2020

Кроме того, всегда можно дополнить любой "заезженный" рецепт "изюминкой", чтобы блюдо показало себя совсем с другой стороны - например, приготовить салат Оливье с кальмарами или салат "Цезарь" с сухариками и курицей.

Если же Вы хотите поразить гостей и домашних оригинальным новогодним меню, можете попробовать воспользоваться нашими рецептами, чтобы приготовить салат:

Напомним, ранее FoodOboz публиковал подборку отличных вариантов горячих блюд на Новый год 2020.

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